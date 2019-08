„Ten důvod je prozaický. Všechna zastupitelstva od roku 2012 rozprodala celý bytový fond, pochopitelně za nějakou výhodnou cenu pro nájemníky,“ vysvětluje mělnický starosta Ctirad Mikeš.

Radnice chce využít dotačního titulu. Záměrem by měly být především byty s podporou pro seniory, kteří si nemohou dovolit při současné výši nájmů nájemní bydlení. Další cílovou skupinou jsou potom matky samoživitelky. „V příštím roce dokončíme tři byty v Husově ulici, které budou směřovány právě do této oblasti. Chceme také postavit další bytový dům v areálu Centra seniorů. O lidi, kteří jsou sami, mají nízké důchody a dostali se do situace sociální nouze, se musíme umět postarat,“ doplňuje mělnický starosta.

Prodej obecních bytů proběhl v nedávné minulosti i v Neratovicích. Město původně disponovalo 550 byty, převážnou většinu jich však loni rozprodalo. Nyní tak vlastní 100 bytů, které jsou plně obsazené.

Město žádnou novou výstavbu nechystá. „Do budoucna se tomu samozřejmě nebráníme, ale aktuálně to pro nás, podle mého názoru, není hlavním úkolem, protože máme naplánovánu řadu jiných projektů, na které potřebujeme peníze,“ poznamenal starosta Neratovic Roman Kroužecký.