„Opět jsme samozřejmě řešili popadané stromy. V Kralupech nad Vltavou museli hasiči odstraňovat také visící plechy ze střechy, které hrozily pádem,“ hodnotí situaci tisková mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Patrně největší komplikace tak byly zaznamenány v Mateřské škole Nebužely, kde si v pondělí řádící vichřice odnesla část střechy. Do budovy následně začalo zatíkat a fungovat přestal rovněž elektrický proud.

Školka je momentálně zavřená a na místě probíhají nutné opravy. „Děti budou zatím doma. Pro případy, které takzvaně „hoří“, jsem obvolala sousední školy a tam, kde to je možné, nám několik dětí vzali. Školka bude pravděpodobně zavřená 14 dní,“ říká tamní ředitelka Lenka Zárybnická.

Zákaz vstupu do lesů

Sílu větru nechtěl samozřejmě nikdo podceňovat. V Neratovicích byl proto v úterý vyhlášen zákaz vstupu do lesíků v ulicích Mládežnická a Kojetická u městského úřadu, kde bylo riziko pádu stromů velké.

V Mělníku se pak objevily potíže s protihlukovými stěnami. „Problémy u nás byly pouze s protihlukovými stěnami v Cukrovarské ulici mezi Pražskou a Mladoboleslavskou. V tomto místě byla uzávěrka a situaci muselo řešit Ředitelství silnic a dálnic. Jinak se dá říct, že naštěstí žádné velké škody nevznikly,“ prozrazuje mělnický starosta Ctirad Mikeš.

Policie na Mělnicku nemusela bohudík v souvislosti s vichřicí do úterních odpoledních hodin řešit žádné případy. „Oproti pondělku to bylo o poznání klidnější, doufáme, že to tak vydrží,“ přeje si policejní mluvčí Lucie Nováková.