„Nejdříve zajistit zbourání Ameriky a odvoz bordelu, pak uvěřím, že se něco dá dělat. Už to trvá zhruba třicet let, co se o tom jen blafe - a nic. Chápu, že tam byly problémy s vlastníkem, chápu i finanční náročnost, ale dokud neuvidím prázdný plac, nemá cenu plkat, co by tam mohlo být," vyjádřil otevřeně svůj názor Luděk Břízekz Mělníka.

O bourání byla hojně řeč už v minulých letech, nikdy se však nepodařilo dotáhnout demolice až do cíle. Jisté je zatím pouze to, že oba majitelé nemovitostí, soukromý a město, vedou jednání o budoucnosti náměstí Karla IV. a možné revitalizaci, která by tuto lokalitu přiblížila jednadvacátému století. Další jednání mezi městem a společností Fisolta property mají následovat v březnu.

Ačkoli je bourání teprve v řešení, je dobré znát potřeby občanů v předstihu. Deník proto vyrazil do ulic zjistit, co místním obyvatelům v centru města na soutoku schází. Jejich ohlasy se shodovaly.

Mělník postrádá pořádný sál, kde by se mohlo tančit

Jedním z témat byl pořádný společenský sál, který město postrádá. „Studenti tu nemají prostory pro uspořádání maturitních plesů, musejí dojíždět do okolních měst, jako jsou Kralupy nad Vltavou nebo Neratovice," uvedla zaměstnankyně květinářství Lupínek sídlícího na dolním náměstí.

Dalším poznatkem respondentů byly veřejné toalety. Ty v centru chybí, což může být ve městě navštěvovaném často turisty problém. Potvrzují to i zkušenosti zaměstnanců obchodů na náměstí, kam často přicházejí kolemjdoucí s dotazem, kde si v Mělníku mohou odskočit. „K nám chodí často také školáci, jestli si nemůžou u nás dojít na toaletu," popsala květinářka z náměstí Karla IV.

Podle radního Tomáše Trejbala (ODS) jsou veřejné toalety v řešení. „Zatím ale nechci sdělovat podrobnosti, dokud nebude vše vyřešeno," řekl Deníku.

V neposlední řadě se v odpovědích Mělničanů jak na sociálních sítích, tak do kamery opakoval názor, že prostoru kolem komunistických budov na dolním náměstí je škoda na parkování. Řešením by mohl být parkovací dům.