Před 135 lety věnoval František Vinkler čerstvě dostavěnou vilu na vyhlídce nad soutokem své manželce Karolíně – a také ji po ní pojmenoval. Vila Karola od té doby zdobí Mělník. Teď nadešel čas ji renovovat.

Vila Karola v Mělníku. | Foto: melnik.info

Poté, co se z vily na sklonku minulého roku odstěhovala knihovna, jsou prostory prázdné. Město už má stavební povolení k opravám. „Nyní se chystá výběrové řízení, ze kterého také vzejde finální cena. Především se bude kompletně měnit elektroinstalace a dojde k drobným stavebním úpravám tak, aby se vila co nejvíce podobala původnímu stavu,“ řekl místostarosta města Milan Schweigstill (Máme rádi Mělník). Město počítá, že by se s cenou nakonec mohlo vejít do deseti milionů.