Mělník - Ministerstvo školství zamýšlí zavést povinnou docházku do školek v posledním roce před nástupem do školy. Mělník na to chce být připraven.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Z vily v Plavební ulici, která patří městu, se možná stane další mělnická školka. Pak by Mělník nepřekvapila povinná předškolní docházka, která je záměrem ministerstva školství.

Ministerstvo školství zamýšlí zavést povinnou docházku do mateřských škol v posledním roce před nástupem dětí do základních škol. Jeho cílem je zejména zapojit děti ze sociálně slabých skupin do předškolní výchovy. Kdyby rodiče pětileté děti do školek neposílali, mohli by prý v mezních případech i přijít o dávky. Možné by mělo být i domácí vzdělávání nebo docházení do přípravných tříd v základních školách.



Poslední rok školky před nástupem do školy zatím není pro děti povinný. Školky ale musejí přijmout všechny děti, jejichž rodiče o to mají zájem. Je přitom stále více odkladů školní docházky, a tak některé děti zůstávají ve školkách dva roky. Pak tam ale scházejí místa pro menší děti.



Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše by zatím prázdnou nemovitost v Plavební ulici mohlo po rekonstrukci navštěvovat až čtyřicet dětí. „Ucházíme se o dotaci z titulu, který vypsalo ministerstvo školství," doplnil.



Zvýšení kapacity mělnických mateřských škol by podle starosty umožnilo i umístění nejmladších dětí ve věku od dvou let. „Počítáme s tím, že bude stoupat počet maminek, které se musejí vrátit do práce dříve, než děti dosáhnou tří let," poznamenal Ctirad Mikeš.



Už teď to maminky dětí nemají s nástupem do práce snadné. Pokud dítě dovrší tři roky například v lednu, musejí na volné místo ve školce čekat většinou až do září.