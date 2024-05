/FOTOGALERIE/ Vinaři jsou v krizi. Příliš časné jaro, po kterém přišly mrazivé noci, je připravilo o budoucí úrodu, a tím o letošní zisk. Pomoci jim může jen prodej dosavadních ročníků vín. Spolek Mělnický košt přichází se symbolickou soutěží Podpoř svého vinaře, která je zároveň pozvánkou na květnovou Vinnou noc.

Letošní dubnový mráz poničil celou Vinařskou oblast Čechy, kde většinou pomrzlo 85 až 100 procent révy na vinicích. Škody jdou do stovek milionů korun a vyhlídky na vína ročníku 2024 jsou slabé. Mezi nejhůře postižené oblasti se řadí také Mělník.

„Abyste mohli založit vinohrad, alespoň rok předem připravujete půdu. Pak zasadíte, vybudujete konstrukci a tři roky se těšíte na úrodu. Sečteno a podtrženo: něco přes milion korun nákladů na hektar. A stačí jedna noc a další dva až tři roky budete dávat vinohrad do kupy,“ vysvětluje Vojtěch Kušina ze Školního statku Mělník, člen Cechu českých vinařů.

České víno místo zahraničního

Že bude letošní sezona pro vinaře špatná, je jasné. Pro některé z nich nastanou ekonomicky kruté časy. Spolek Mělnický košt, který sdružuje vinaře z Mělníka a blízkého okolí, vyzývá své příznivce, aby podpořili místní pěstitele. „Uspořádali jsme soutěž, kde vyzýváme naše sledovatele na sociálních sítích, aby si koupili lahev od svého oblíbeného vinaře," říká vedoucí spolku Karel Hejduk.

Podle něho jde spíše o symboliku, která má lidi držet pospolu. „Samozřejmě neočekáváme, že si zákazníci začnou brát vína po kartonech. Tato soutěž se opakuje, jen schéma se od loňského roku liší. Navazuje na blížící se Vinnou noc, která se v Mělníku uskuteční 11. května," upřesnil Hejduk s tím, že loňská soutěž byla spíše vědomostní. Hlavní myšlenkou tentokrát je, aby si lidé obecně na podporu českých pěstitelů koupili raději víno české než ze zahraničí.

Tisíce lidí v centru Mělníka

Stejný názor má i člen spolku mělnických vinařů Pavel Chorouš. „Určitě souhlasím s tím, že koupí českého vína lidé pomohou. Ještě víc nám pomohou, když dorazí na Vinnou noc, která se přesunula z dubna na květen, což byl dobrý tah. Dubnové vinné košty napříč republikou neměly velkou návštěvnost - kvůli počasí," řekl připomíná Chorouš, podle kterého pořadatelé očekávají na tradiční vinné akci v Mělníku nejméně dva tisíce návštěvníků.

Jak se zapojit do soutěže? Stačí si koupit lahev vína v oblíbeném vinařství v regionu a sdílet fotku nákupu do komentářů pod příspěvkem na stránkách Mělnického koštu. „Spolek Mělnický košt věnuje jako poděkování jednomu ze soutěžících dvě sklenky na Vinnou noc 2024," potvrzuje Hejduk. Zapojit se lze až do pátku 3. května.

Vinařům teď nezbývá, než čekat, zda na révě vyraší nová plodná očka, která přinesou alespoň nějaké hrozny. Už nyní je ale jasné, že vín letošního ročníku bude výrazně méně. „Když je sucho, přivezou si pivovarníci chmel nebo ječmen na výrobu českého piva ze zahraničí, ale český hrozen pro české víno nelze v daném roce ničím nahradit. České víno ročníku 2024 tak bude rarita,“ shodují se oslovení vinaři. Ve chvíli, kdy vrcholí jednání o zavedení spotřební daně na tiché víno, je nepřízeň počasí nejen pro ně další ranou.