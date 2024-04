/FOTO, VIDEO/ Vinaři v Mělníku dobojovali. Už není proč se trápit s jarními mrazíky. Počasí posledních dní rozhodlo, že z vinic nebude téměř co sklízet. Nabídka burčáku z hroznů z místních vinic bude na podzim hodně omezená.

Mrazy poničily vinice na Mělnicku | Video: Alena Hedvíková

Burčáku vyrobeného z mělnických hroznů nebude tolik, jak jsou milovníci tohoto sladkého alkoholického nápoje zvyklí. Mrazy, které přišly po nečekaně teplé zimě a jaru s téměř letními teplotami, některé vinaře připravily o celou úrodu.

Podle mělnického vinaře Viléma Krause jsou ztráty téměř stoprocentní. „Nyní musíme obstarat vinice tak, aby nás to moc nestálo a zároveň abychom zajistili případnou sklizeň v dalším roce," řekl Kraus, jehož viniční plocha se rozkládá na 24 hektarech a ročně vyprodukuje přibližně 120 tisíc lahví.

Sokolí rodina na kralupském komíně: v hnízdní budce už jsou tři mláďata

V souvislosti s posledními dny mluví Kraus o zimních mrazech. „Nemůže být řeč o jarních mrazících. Sousedé měli na teploměru i minus deset. Pokud se nám letos podaří něco sklidit, odhaduji nejvýš deset procent z toho, co jsme plánovali," dodal Kraus.

Nějaký burčák z letošní úrody prý snad bude. „Těžko se to teď soudí. Do srpna, kdy bude situace jasnější, je daleko," poznamenal vinař, který si obdobnou situaci pamatuje z roku 2011, kdy také došlo k poničení úrody kvůli mrazům.

Hřiště, které zavřel spor o nájemné, změní polohu. Vyhne se soukromým pozemkům

Nejinak jsou na tom i další vinaři. Také Tomáš Trejbal hlásí poničení révy na vinicích v plném rozsahu. „Příroda nám zase ukázala, že je mocnější než my," řekl Trejbal, který ale tuto situaci bere sportovně. „Mně jako malovinaři to nevadí tolik jako jiným kolegům, kteří mají třeba patnáct zaměstnanců a traktor na splátky. To je jiná situace," dodal majitel Experimentální vinařství Trejbal.

A zřejmě celá úroda zmrzla také Pavlu Choroušovi, který posledních několik let nabízel vždy jako první v Mělníku burčák. „Takové mrazy jsem ještě nezažil. Jasně, každoročně jsou jarní mrazíky, ale nepamatuji si, že by zmrzlo sto procent," řekl Chorouš. „Snad se nám něco málo podaří sklidit, abychom mohli lidem nabídnou třeba burčák," dodal Chorouš.