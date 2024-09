/FOTO/ Se začátkem září začala i sklizeň vinné révy na Mělníku. Tamní vinaři mají letos bohužel o dost méně práce, než tomu bylo za posledních deset let. Můžou za to dubnové mrazy a následně kroupy, které poničily téměř většinu úrody. Pro výrobu burčáku, který se objevil v nabídce už v polovině srpna, používají výrobci alkoholového nápoje i vína hrozny z Moravy.

Podle místního vinaře Tomáše Trejbala je letos úroda o 90 procent nižší. „Část vinice, kterou obvykle sklízíme několik dní, máme během dopoledne sklizenou,“ řekl mělnický vinař z experimentálního vinařství Trejbal s tím, že pro výrobu burčáku si vinaři pomáhají s hrozny z Moravy, kde škody na úrodě nastaly, avšak ne v takovém množství.

Dovezená réva se pak zpracovává do sezónního burčáku. Tuto možnost využil Pavel Chorouš, který už několik let lidem nabízí první burčák. Letos ho však nemohl vyrobit z vlastních hroznů. I jemu kroupy a mráz poničily většinu vinice. „Jsme na zhruba 30 až 40 procentech co se úrody týče. Nejvíce pomrzly ranné odrůdy, ze kterých se následně dělá také burčák,“ uvedl Pavel Chorouš, který už třetím rokem nabízí jako první v Mělníce sladký alkoholický nápoj.

Zakoupit ho mohou lidé už od neděle buď ve stánku na náměstí Míru, nebo přímo ve vinařství v Italské ulici. „Hrozny pocházejí z velkopavlovické oblasti a surovinu zpracováváme přímo u nás ve vinařství.“ upřesnil vinař s tím, že litr a půl burčáku vychází na 140 korun.

Lahví bílého burčáku je kvůli poničené úrodě méně a pravděpodobně se vůbec letos v nabídce neobjeví červený burčák. „V případě, že se podaří sklidit nějaké červené hrozny, využijeme je přednostně pro výrobu vína," sdělil mělnický podnikatel. Jisté není ani svatomartinské víno. „Ani tady si nejsme jisti, zda ho letos zákazníkům nabídneme,“ zmínil Chorouš. Podotkl, že mladé víno bude vyrobené z muškátu moravského, který tolik nepomrzl.