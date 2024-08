„Po sběru a prokvašení šlo v prosinci 2019 jeho aroma až do kopřiv, ale později se objevily typické tóny sušených meruněk, až medová lipovina,“ vysvětlil Vojtěch Kušina ze Školního statku a připomněl, že pět tisíc litrů vína zrálo zatím v tanku, v nejbližší době však bude nalahvováno. Na ryzlinky typické pro mělnickou oblast je podle Kušiny třeba nepospíchat. „Nechat je nazrát tři až čtyři roky a až pak lahvovat,“ dodal.

Toto víno, vítěz v kategorii bílých suchých vín, získalo v Národní soutěží vín titul Šampiona vinařské oblasti Čechy a speciální ocenění Cechu českých vinařů za nejvýše bodovaný Ryzlink rýnský. Cenou byl barikový sud ze slavonského dubu.

S Rulandským šedým 2021, výběrem z hroznů zvítězil Školní statek i v kategorii bílých polosuchých a polosladkých vín.

Nejlepší kolekce z Chloumku

Také nejlepší kolekce pochází z Mělníka, z vinařství České zemědělské univerzity z Chloumku. Vítězná kolekce byla sestavena z deseti vín, základem byly odrůdy typické pro Mělník, tedy Ryzlink rýnský, Pinot blanc, Pinot noir a Müller Thurgau, ale obsahovala i sekt a typický český Labín.

V kategorii červených suchých vín uspělo Svatovavřinecké 2022, české zemské víno z Vinných sklepů Kutná Hora, vinice Nad Kapličkou. Mezi růžovými víny a klarety zvítězilo víno od vinařství Nectar Lucis z odrůdy Fratava, která byla vyšlechtěna v České republice.

Národní soutěž vín je největší a nejvyšší soutěž vín v České republice, ve vinařské oblasti Čechy ji pořádá Cech českých vinařů. Vína oblasti Čechy byla hodnocena v prostorách sklepního hospodářství České zemědělské univerzity v Mělníku.

Vína oceněná v soutěži lze i ochutnat, a to ve čtvrtek 15. srpna na zahradě Kina Kavalírka v Praze 5, a to od 15 do 21 hodin. Na místě je představí sami vinaři.