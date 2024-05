Už měsíc si lidé mohou zakoupit v předprodeji třídenní vstupenky na mělnické vinobraní, které se koná od 20. do 22. září. Jejich cena je oproti loňskému roku nižší. Stoupla ale částka za jednodenní vstupné na místě.

Nižší dubnovou a květnovou cenu za lístky lidé využívají. „Zatím jsme na lepších číslech se vstupenkami v předprodeji, než tomu bylo v loňském roce ve stejnou dobu," uvedl místostarosta Petr Kowanda, který je hlavním organizátorem akce. Připomněl, že druhá vlna předprodeje, kdy ceny budou zase o něco vyšší, se blíží.

První vlna, která pokračuje do konce května, nabízí třídenní vstup 300 korun. Jednodenní vstupenka na místě bude vycházet na 350 korun.

Odkryta je zatím jen část programu, celý by měl být znám na konci května. „Hlavní hvězdu festivalu prozradíme úplně na konec. Letos jsme cílili na mladší generaci a program oproti jiným ročníkům předělali," poznamenal Kowanda s tím, že k oživení hudebních interpretů vycházeli pořadatelé z podnětů občanů. „Já vím, že si mnozí představují něco ve stylu benátské noci, ale nemůžeme být v žánrech jednolití," poznamenal.

Už nyní je jasné, že se na scéně objeví například Monika Bagárová, Marpo nebo kapely Lunetic a Wohnout. „Máme v programu ale třeba i country nebo metalové kapely. O výběr určitě nebude nouze," slíbil Kowanda.

Stálou součástí sobotního dne je ohňostroj. Propuknout má v sobotním večeru v půl deváté. „Snažíme se vyjednat tichý ohňostroj, ale zatím nevíme přesné podmínky, tak nechceme nic slibovat," dodal místostarosta.

V loňském roce zavítalo na vinobraní 45 tisíc lidí, z toho 28 tisíc platících návštěvníků. Letos počítají pořadatelé s podobnou účastí.

Ceny vstupenek na vinobraní 2024



Třídenní vstupenka zakoupená v době konání a na místě akce - 450 Kč

Třídenní vstupenka v předprodeji do 23.00 hodin 31. 5. 2024 - 300 Kč

Jednodenní vstupenka na místě - 350 Kč

Děti do 150 cm výšky, občané nad 70 let a držitelé ZTP a ZTP - zdarma

Zaměstnanci v placené zóně (třídenní) - 200 Kč

Vratná vstupenka (časově omezená na půl hodiny), záloha - 250 Kč