/FOZO, VIDEO/ Bavilo by vás doprovázet na mělnickém vinobraní na cestě městem Otce vlasti a další vznešené hosty? Pak budete mít ve druhé polovině letních prázdnin šanci ucházet se o účast v historickém průvodu letošních slavností.

Karel IV., Eliška Přemyslovna, Jan Lucemburský a Přemysl Otakar II. budou mezi postavami historického průvodu na letošním vinobraní. Doprovázet je budou opět vyzdobené povozy, rytíři, šermíři a další lidé, kteří jako by vystoupili z dobových obrazů. A vy můžete být mezi nimi.

| Video: Youtube

Na webu divadelního spolku Nové divadlo Mělník bude v srpnu spuštěn formulář pro nábor zájemců o zapojení do historického průvodu. Procházet v dobovém oblečení s doprovodem vznešených panovníků mělnickými ulicemi lemovanými tisíci návštěvníky slavností je nebývalým zážitkem.

Kdo se prostřednictvím formuláře přihlásí, dostane potvrzení, že byl zaregistrován. Přesné pokyny týkající se například místa a času srazu nebo oblečení pak dostane týden před vinobraním.

Vinobraní se koná o víkendu od 20. do 22. září. Průvod je na programu v sobotu 21. září odpoledne, kdy by měl do cíle na hlavní scéně na náměstí Míru dorazit v půl čtvrté.