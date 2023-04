/FOTO, VIDEO/ Pokáč nebo punková kapela pro děti Kašpárek v rohlíku se objeví na scénách letošního Mělnického vinobraní o třetím zářijovém víkendu, na které právě startuje předprodej vstupenek. Hlavní změnou čtyřiaosmdesátého ročníku slavností bude vyšší cena. Znám je zatím jen zlomek účinkujících, program totiž odhalují pořadatelé postupně.

Z Mělnického vinobraní | Video: Deník/Michal Bílek

Na letošním vinobraní, které se odehraje od 15. do 17. září, vystoupí například i skupina UDG, Slza nebo zpěvák Ben Christovao. Další hvězdy by měly být známy během dubna.

Výše vstupného je zatím shodná jako loni, ale jen na pár měsíců. V první vlně předprodeje, která odstartovala k pátku 14. dubna, platí zájemci za vstupenku na celé tři dny slavností stejně jako před rokem 300 korun. Vstupné na místě ale podraží.

Plavání nahoře bez v krytém bazénu povoleno. Ale u nás zatím ne

„Využít předprodej se vyplatí, cena vstupného na místě se zvedne proti loňsku o padesát korun na částku 450 korun,“ řekl Deníku místostarosta Petr Kowanda (ANO). Vstupenky za nejvýhodnější cenu mají lidé možnost pořídit až do konce července, v srpnu začne druhá vlna předprodeje, kdy se částka za třídenní vstupné zvedne na 400 korun.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Při váhání, zda už nyní utratit tři stovky za vstupné na akci, která se koná až za pět měsíců, je možná rozhodující výše jednodenního vstupného na místě – 250 korun.

Spor o dodání mělnických kronik. Smlouva s městem nestanoví žádné lhůty

Zadarmo se bude bavit na letošním vinobraní více dětí, hranice vstupu zdarma podle výšky se totiž zvedla o deset centimetrů na 150 centimetrů.

Zásadní změny v programu podle místostarosty nenastanou. "Hlavní scéna bude mít širší repertoár interpretů, aby zaujala návštěvníky od nejmenších až po nejstarší," sdělil Kowanda, avšak konkrétněji se nevyjádřil.

Vstupenky na Mělnické vinobraní 2023

Třídenní vstupenka zakoupená v době konání na místě akce 450 Kč

Třídenní vstupenka zakoupená v předprodeji do 31. 7. 2023 300 Kč

Jednodenní vstupenka va místě 250 Kč

Děti do 150 cm výšky, občané nad 70 let a držitelé ZTP a ZTP/P zdarma

Zaměstnanci v placené zóně (třídenní vstup) 200 Kč

Vratná vstupenka (časově omezená na půl hodiny) záloha 250 Kč