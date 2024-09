V posledních dnech se Českem včetně Mělníka valí velká voda. Mělnické vinobraní 2024 je přitom plánováno na nadcházející víkend, od pátku 20. do neděle 22. září.

„Platí, že se akce bude konat,“ potvrdil Deníku mluvčí města Jan Denemark Nováček s tím, že plány by mohlo zhatit pouze náhlé zhoršení stavu Labe, byť se slavnosti konají v historickém centru města vysoko nad řekou. Především kvůli případnému nasazení záchranných složek, které by při nezbytných zásazích při povodni nemohly působit na vinobraní.

Labe v Mělníku 14. září 2024. | Video: Deník/Petra Špitálská

V současné době se ovšem k prudkému zhoršení neschyluje. Labe v Mělníku sice zůstává na třetím stupni, což znamená ohrožení, už ale příliš nestoupá a čeká na kulminaci, k níž má dojít v úterý. Zatopeny nejsou žádné domy ani silnice.

Zábava v centru na šesti scénách

Vinobraní se v Mělníku začíná chystat vlastně téměř hned po předchozím ročníku. Také letos slibuje pestrý program na šesti scénách, mezi nimiž jsou tentokrát i dvě nové, rapová a alternativní. Městem ale bude znít i řada dalších žánrů, od dechovky přes pop a country až k bigbítu. K akci patří i pouť, velká část atrakcí je přitom v neplacené zóně, spousta stánků a samozřejmě i víno nebo burčák.

Slavnosti začínají v pátek dvě hodiny po poledni vyzváněním místních zvonů, končí až v nedělním pozdním odpoledni. Zábavu nabídnou na hlavní scéně i scénách zámecké, dětské, loutkové, rapové a alternativní. Mezi letošními hudebními hvězdami jsou například Leoš Mareš, kapely Wohnout, Argema nebo Lunetic, Marpo, Rytmus, Monika Bagárová, Petr Kotvald, Petr Spálený s Miluškou Voborníkovou a mnoho dalších.

Děti do metru a půl výšky zdarma

Třídenní vstupenka stojí na místě 450 korun, v online předprodeji ji lze koupit do 18. září 23. hodiny za rovné čtyři stovky. Jednodenní vstupenka na místě bude za 350 korun. Volný vstup mají děti do 150 centimetrů výšky, senioři nad sedmdesát let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Kdo si bude chtít skočit na chvíli do placené zóny zdarma, může si pořídit vratnou vstupenku se zálohou 500 korun, platí ale pouze půl hodiny.