Vinobraní si vyžádá dočasné změny v dopravě

/FOTOGALERIE/ V souvislosti s Mělnickým vinobraním dojde ve městě k řadě uzavírek. Již od čtvrtka 19. září budou uzavřeny ulice Jaroslava Seiferta a 17. listopadu, a to od 18 hodin. Tuto skutečnost by měli brát na vědomí zejména rodiče, kteří vozí své děti do Základní školy Jaroslava Seiferta. Uzavřena bude rovněž ulice Fibichova. Zásobovací vozy tak budou muset projíždět oklikou ulicí Kpt. Jaroše.

Málokteré vinobraní v Čechách má tak dlouhou tradici jako mělnické. | Foto: Deník / Barbora Walterová

„Komunikace v centru města se uzavřou také ve čtvrtek 19. září v 18 hodin. Uzavírka bude platit do pondělní, do 4 hodin ráno. V tuto dobu by měly opět začít jezdit linky hromadné dopravy. Kompletní uzavírka exponovaných křižovatek pak bude končit v pondělí ve 12 hodin,“ řekl mělnický místostarosta Petr Volf. V průběhu vinobraní nebudou autobusy zajíždět do obvyklých zastávek v centru města. Týká se to zejména zastávek Fibichova, Poliklinika, Karla IV., Tyršova a Zádušní. Největší mělnická událost již klepe na dveře Přečíst článek › „Pro letošní rok se nám povedlo zajistit ulici Plavební, která by na jedné straně měla sloužit jako záchytné parkoviště. Kapacita je tam dostatečná. Městská policie nám pak přislíbila mobilní kamery, abychom mohli zajistit bezpečnostní opatření,“ dodal místostarosta. Pro autobusy bude vyhrazeno parkoviště Na Svini v ulici Legionářů. Letošní novinkou je také parkoviště pro invalidy v prostoru pod Domem bytové kultury v Nové ulici. „Do letošního roku jsme to vždy řešili individuálně, ale vzhledem k tomu, že nám na toto téma chodilo velké množství dotazů, rozhodli jsme se toto parkoviště poskytnout,“ vysvětlil Petr Volf. Slavnosti břehu spojí přes řeku Roztoky a Klecany Přečíst článek ›

Autor: Martin Vávra