Třetí příčka v mělnickém okrese náleží Pirátům a STAN: jejich 9,1 tisíce hlasů přináší podíl 17,20 procenta. Starosty by se však v tomto svazku hodilo spíš uvádět na prvním místě: kroužkováním preferenčních hlasů jim voliči zjevně dávali přednost před partnery z České pirátské strany. Vyšší podpory než v celokrajském měřítku se na Mělnicku dostalo SPD: zdejších 4,8 tisíce hlasů jí vyneslo 9,05 procenta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.