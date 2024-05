/FOTO, VIDEO/ Kralupy nad Vltavou byly v pondělním dopoledni prvním cílem nového vlaku Regio Panter, který cestujícím nabízí komfort známý dosud pouze z dálkových vlaků. Regionální vlak jezdí na trati mezi Prahou a kralupským nádražím ve zkušebním provozu.

První jízda nové elektrické jednotky RegioPanter PID s cestujícími. | Video: Deník/Radek Cihla

Plně klimatizovaný, bezbariérový, vybavený palubní wi-fi sítí, zásuvkami pro nabíjení malé elektroniky, čtecí lampičky, dost místa pro kočárky a jízdní kola… Takový je vlak Regio Panter v barvách Pražské integrované dopravy, který v pondělí dvě minuty po devátém hodině vyrazil z pražského Masarykova nádraží s cílem v Kralupech nad Vltavou.

Jak připomněl za České dráhy Jakub Goliáš, Regio Pantery nyní podle aktuální provozní potřeby obslouží denně až tři páry spojů mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou.

Houbaři, k zemi se nedívejte. U Vltavy čeká lahodný úlovek ve výšce na stromě

Do konce roku má na tratě ve středních a severních Čechách i v Praze vyrazit dalších více než dvacet Pantherů. Atraktivní nové vlaky mají přispět k uvolnění přetížených silnic ve středních Čechách i Praze, kam dojíždí denně mnoho lidí.

„Regio Pantery nabízejí vše, co moderní cestující očekává, klimatizací počínaje a možností nabít si mobil nebo tablet konče. Jsem přesvědčen, že tyto novinky přivedou na českou železnici více cestujících,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle ředitele Ropidu Petra Romčíka budou Pantery od letošního prosince doménou linky S4 z Prahy do Kralup nad Vltavou a dále na sever.

Hlavní hvězda vinobraní zatím v utajení. Mělničané chtějí třeba rapera Sheena

„Nabídka více míst ve špičkách a zároveň špičkové kvality by mohla přilákat do vlaků další cestující z řad řidičů aut, kteří každý den bojují o místo na dálnici D8 nebo na silnicích z Roztok či Horoměřic do pražských Dejvic. Na rychlé a spolehlivé vlaky také čím dál více navazují regionální autobusy," připomněl Tomčík.