Je všední den krátce po jedenácté hodině dopoledne, na žatecké nádraží přijíždí osobní vlak z Lužné u Rakovníka. Vystupují čtyři lidé, dva přistupují, dál do Chomutova a Jirkova jedou čtyři cestující. Spoj dlouhodobě příliš využívaný není. To je důvod, proč jej chce jeho objednavatel, Středočeský kraj, zrušit.

„Ta trať se chová jako typická víkendová, je na ní znát vliv jízdy turistů do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Přes týden využívaná téměř není,“ řekl radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Původně vedení kraje plánovalo na trati zastavit provoz osobních vlaků úplně, nyní to vypadá, že nějaké zachová. A zřejmě nepřijde ani konec osobních vlaků na druhé trati na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje – mezi Slaným a Louny. I té hrozilo, že se na ní provoz letos zastaví. Vlaky, byť v omezené podobě, pravděpodobně zůstanou i mezi těmito dvěma městy.

Mezi cestujícími, kteří v Žatci ze zmíněného vlaku z Lužné vystupovali, byli mladí kamarádi Pavel Franěk a Klára Samková. Oba bydlí v Rakovníku, do Žatce přijeli na výlet. „Mohli jsme si vybrat, zda pojedeme vlakem nebo autobusem, vybrali jsme si vlak. Je to příjemnější cestování,“ řekl Pavel.

Oba jsou vysokoškoláci, z Rakovníka jezdí pravidelně autobusem do Prahy. Klára pak vlakem pokračuje do Českých Budějovic. „Určitě je pro mě příjemnější cesta vlakem do Budějovic než autobusem do Prahy,“ řekla.

Podobný názor, že cestování vlakem je příjemnější než autobusem, sdílejí mnozí cestující. Nicméně ekonomika je neúprosná, při malé vytíženosti linky je vlaková doprava ztrátovější než autobusová.

Středočeský kraj chtěl vlaky mezi Lužnou a Žatcem z ekonomických důvodů zrušit úplně, po odporu obcí na trase předestřel variantu, že tam osobní vlaky zůstanou alespoň o víkendech. Právě pro výletníky.

Nyní mezi Žatcem a Lužnou jezdí ve všední dny tři páry vlaků, o víkendech čtyři. „O víkendech by podle našeho návrhu zůstal zachovaný současný stav, v pracovní dny by vlaky nejezdily vůbec,“ přiblížil Petr Borecký.

S tím ale obce na trati úplně nesouhlasí, byly by radši, kdyby vlaky zůstaly i v pracovní dny. Například místostarosta Měcholup Zbyšek Košťák si myslí, že by bylo lepší synchronizovat jízdní řády, aby se vlaky a autobusy v určité časy nezdvojovaly. „A osobní vlaky zachovat i v pracovní dny,“ řekl Deníku Košťák.

Podle Petra Boreckého se osud vlaků na této trati bude ještě řešit. „V plánu je jednání, kde probereme komplexně dopravu v celém regionu na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje i v návaznosti na Karlovarsko,“ nastínil.

Rušení osobních vlaků na tratích s sebou přináší riziko, že vzhledem k minimální nákladní dopravě se odloží plánované investice. Například mezi Žatcem a Lužnou se chystá velká rekonstrukce mostu přes Ohři nebo nádraží v Krupé. „Pokud by došlo k ukončení provozu osobních vlaků na této trati, Správa železnic by přípravu a realizaci obou zmíněných investic odložila na neurčito. Například, než by se na trati obnovovala osobní doprava nebo se zvýšila místní poptávka po nákladní dopravě,“ upozornil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Také mezi Louny a Slaným to vypadá, že osobní vlaky nakonec zůstanou. Ve hře byly tři varianty. První byla úplné zastavení provozu osobních vlaků a jejich nahrazení autobusovou dopravou, druhá varianta bylo ponechání stávajícího provozu na trati s tím, že by obce doplatily rozdíl v nákladech mezi autobusovou a vlakovou dopravou a třetí možnost je omezení stávající vlakové dopravy a nepřidání náhradních autobusů.

„Tuto variantu, kdy je zachován provoz vlaků a náklady na systém odpovídají té první a nezvyšují se, obce vítají. Na trati by zůstaly zachovány čtyři páry vlaků, jsme připraveni se na tomto kompromisu s obcemi dohodnout,“ sdělil Borecký.

Nyní mezi Louny a Slaným jezdí osm párů spojů, podle zmíněného návrhu by jich tedy byla polovina. V které časy pojedou, rozhodnuto zatím není. „K podobě jízdních řádů budou mít největší slovo obce,“ řekl krajský radní.

Změna by měla začít platit letos v prosinci, detaily budoucího spojení se ještě dojednávají. Zmíněný návrh, aby na trati byly zachovány alespoň čtyři páry vlaků, vzešel z Peruce na Lounsku. „Pro nás je vlaková doprava lepší než autobusová, do Slaného od nás jedou vlaky o dvacet minut kratší dobu,“ řekl perucký starosta Jan Vnouček.

Pro městys je zachování vlakového spojení se Slaným důležité, místní tam jezdí do nemocnice, k lékaři, do práce a středních škol. „Tomu chceme uzpůsobit jízdní řád, jeho návrh máme vypracovaný. Byli bychom rádi, kdyby vlaky jezdily ráno, aby se lidé dostali do práce a škol a odpoledne pro cesty zpět. O víkendech mohou vlaky jezdit třeba dopoledne a večer,“ nastínil starosta.