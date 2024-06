Filip Turek, Klára Dostálová a Alexandr Vondra se ve volbách do Evropského parlamentu stali třemi nejúspěšnějšími kandidáty na Mělnicku. Od voličů získali nejvíce preferenčních hlasů.

