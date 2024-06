Dvoje hlasovací obálky v různých barvách čekaly na voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu v Postřižíně. Zároveň se tam totiž konalo místní referendum s otázkou: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce podniklo kroky směřující k výstavbě multifunkčního domu?

Do referenda se ale zapojilo málo lidí, účast se blížila ke 32 procentům. A k závaznému výsledku by musela dosáhnout 35 procent. U souběžných evropských voleb přitom byla účast v Postřižíně vyšší, přes 40 procent.

Ano odpovědělo na otázku referenda skoro 70 procent voličů, kteří se do referenda zapojili (243 hlasů). Ale ani kdyby byla účast dostatečná, závazný výsledek by to nemuselo znamenat. K tomu je totiž podle zákona nezbytné, aby pro vítězné rozhodnutí hlasovala nejméně čtvrtina všech místních voličů. Ovšem moc k tomu nechybělo, bylo jich 22,29 procenta.

Projekt multifunkčního domu, který obec představila na svém webu a před referendem i na veřejných setkáních, počítá se stavbou v ulici K Moklině, naproti fotbalovému hřišti. Podle dokumentace by tam mohl být restaurační provoz, sportovní hala/sál pro více než tři sta lidí k pořádání zábav a schůzí spolků, klubovny pro zájmovou činnost a prostor na squash. Náklady jsou odhadovány na 67 milionů korun.

Jak stojí v zápisu ze zasedání zastupitelstva z letošního dubna, kdy bylo referendum schváleno, jeho cílem bylo zjistit, zda místní lidé o multifunkční dům stojí. Mnozí z nich totiž řešili náklady nebo měli obavy z možného zvýšení hluku a dopravy. Nyní budoucnost projektu závisí na zastupitelích obce.