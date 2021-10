Zdůraznil ale, že do celkových údajů promluví také malé okrsky, stejně jako hodiny, které ještě zbývají do uzavření volebních místností. Připomněl, že sám viděl hodně lidí mířících k volbám zejména v pátek odpoledne.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.