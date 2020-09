Volební drive-in místo v Mělníku by mohlo vzniknout na dopravním hřišti

Voliči z okresu Mělník, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19, budou moci využít k hlasování takzvané drive-in volební místo. Tam budou moci do krajských i senátních voleb hlasovat přímo z aut už ve středu 30. září od 7 do 15 hodin. V případě konání druhého kola senátních voleb též 7. října, a to opět od 7 do 15 hodin.

Jak potvrdila Eva Jůzová, vedoucí oddělení správních agend na krajském úřadu, přesné umístění drive-in místa v Mělníku, které je určeno výhradně pro voliče s trvalým pobytem v okrese Mělník, bude zveřejněno na internetových stránkách krajského úřadu 17. září. „Nyní je místo konzultováno s Armádou České republiky,“ uvedla Jůzová. Město jako místo na zřízení drive-in navrhlo prostor dopravního hřiště v ulici Karolíny Světlé. „Navrhnout místo je jednou ze součástí součinnosti s armádou a krajským úřadem, které drive-in zřizují,“ uvedl tajemník mělnického městského úřadu Zdeněk Studený. Místo podle něj musí splňovat dané podmínky včetně příjezdu, odjezdu. „Po odvolení 30. září armáda celé místo sbalí. Pak ho rozbalí znovu tak, aby ho mohli využít lidé, kterých se to týká, pro případné druhé kolo senátních voleb,“ popsal tajemník. Volební komise, která bude ve středu 30. září stát na volebním drive-in místě, by měla následně druhý den v rámci okresu Mělník objíždět s volebními schránkami ubytovací zařízení, v nichž je vyhlášena karanténa. „V pátek a sobotu pak bude objíždět i voliče v domácnostech, kteří jsou v karanténě. Ti se musí pro tuto možnost volení nahlásit cestou krajského úřadu,“ přiblížil tajemník a dodal, že komise bude v plném rozsahu vybavena všemi možnými ochrannými prostředky.



Vinohraní nebude. Slavnost musely Kralupy zrušit kvůli koronaviru Přečíst článek › Podle Evy Jůzové budou kontakt s voliči v nařízené karanténě či izolaci na drive-in místě zajišťovat tři vojáci Armády České republiky a je projednána rovněž spolupráce s Policií České republiky. „Organizačně technická příprava drive-in volebních míst je náročná, týká se všech zúčastněných složek,“ podotkla Jůzová. Akce ovšem nebude tolik náročná pro samotné město Mělník. „Neříkám, že je to úplně bez práce, ale není to nic tragického. Například na místo dodáme prodlužovačku, hasiči půjčí záložní zdroj pro případ, že by se vypnula elektřina, bude tam ještě nějaká součinnost městské policie a tak dále,“ upřesnil tajemník. Mělník podle něj také poskytne lidem, kteří se budou nacházet na pracovišti, k dispozici zázemí. Ministerstvo aktualizovalo semafor. Oranžově na něm svítí již šest regionů Přečíst článek ›

