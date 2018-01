Volební místnosti se otevřou úderem čtrnácté hodiny

Mělnicko – Podobně jako v ostatních částech České republiky, vrcholí i na Mělnicku přípravy na prezidentské volby.

Volební místnosti se oprávněným voličům otevřou dnes dvě hodiny po poledni. Ti mohou odevzdávat hlasy svým favoritům až do 22 hodiny. Zítra budou zpřístupněny již v osm hodin a uzavřou se úderem čtrnácté. Poté se do sčítání hlasů pustí všechny volební komise.

Volit se bude kromě obvyklých míst na úřadech či v základních školách i v hasičských zbrojnicích, hostincích, ale i v čekárně lékaře či na nádraží. Volební příležitost si nenechá ujít ani osmaosmdesátiletá Věra z Kralup nad Vltavou, která přiznává, že nechyběla u žádných voleb po sametové revoluci: „Dříve jsme museli a to byla otrava. Teď je to jiné, kandidáty si můžeme vybrat podle svého, a tak bych byla hloupá, kdybych toto nevyužila,“ říká se smíchem.

K prezidentským volbám poprvé v životě půjde i devatenáctiletý Tomáš z Neratovicka, který přiznal, že se zájmem sleduje předvolební kampaň kandidátů. „Pro mě to byla docela fajn zábava. Podle mě by tam mohlo být i víc nominací. K volbám se těším.“



Na Mělnicku se o novém prezidentovi bude rozhodovat v 69 obcích, městysech a městech ve 146 volebních okrscích. Pokud o hlavě státu nebude rozhodnuto tento týden, voliči se budou muset k urnám vypravit znova. Druhé kolo se potom uskuteční v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin.