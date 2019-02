Mělnicko – Třetí české volby do evropského parlamentu podle očekávání u voličů z Mělnicka velký zájem nezaznamenaly. Po otevření volebních místností se nikdo k zapečetěným urnám nehrnul.

Volby do evropského parlamentu v Masarykově kulturním domě v Mělníku. | Foto: Deník/Jiří Říha

Prvním voličem v mělnickém okrsku, který je v prostorách Masarykova kulturního domu, se v pátek krátce po čtrnácté hodině stal Václav Honzík. Pětadvacetiletý volič byl zatím u všech voleb, kterých se mohl od své plnoletosti zúčastnit. U každých se ale nesnaží být prvním v řadě. Letos to byla prý spíš náhoda. „Musím jet do Prahy, takže jsem spěchal," řekl po vhození obálky s lístkem do schránky.

Evropská unie má podle Václava Honzíka výhody i nevýhody. „Spojování Evropy do jednoho celku je dobré, ale na druhou stranu ta omezující pravidla, která komise zavádí na různé produkty, se mi samozřejmě nelíbí. A s eurem to vidím podobně. Je dobré, že by se platilo jednou měnou, ale jsou s tím také spousty problémů, které se projevily například ve Španělsku nebo Řecku," konstatoval první volič v kulturním domě.



Podle jeho názoru by měl svůj postoj přijít k volební urně projevit každý. „Volit je potřeba, jinak se nic nezmění. Vzhledem k tomu, co Evropská unie předvádí, ale podle mě mnoho lidí nepřijde," poznamenal volič.