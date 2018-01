Voliči vzali urny útokem

Mělnicko - Přesně dvě hodiny po poledni se v pátek znovu otevřely dveře všech volebních okrsků po celé České republice.

Druhé kolo prezidentských voleb odstartovalo v rychlém sledu. Voliči se u uren střídali jako na běžícím páse. „Zatím to vypadá, že ve druhém kole bude snad větší účast než před dvěma týdny,“ uvedl předseda jedné z mělnických volebních komisí přímo v centru města.

Většina voličů postávajících před ještě zavřenými dveřmi volebních místností se netajila tím, že má naprosto jasno, koho bude volit. „Od začátku kampaně vím, kdo má být podle mého názoru prezidentem. Do druhého kola můj kandidát postoupil a tak ho jdu podpořit znovu,“ tvrdil Josef Merta jeden z prvních voličů včerejšího dne.

Někteří voliči se například divili, že nedostali do schránky volební lístky pro druhé kolo. Vysvětlení z úřadů je ale jasné. Lístky se musí nejdříve vytisknout a pak rozvézt na jednotlivé úřady. Jenže úředníci by už jednotlivé sady nestihli rozdat každému do schránky, a tak volební lístky s jednotlivými kandidáty dostali všichni voliči až ve své volební místnosti. „Je zbytečné, aby volební lístky házeli do schránek, je to škoda papíru, stejně si je pak lidi zapomenout přinést a musí si vyžádat další od komise,“ tvrdí Helena Vránová z Neratovic.

Krátce po otevření volební místnosti okrsku číslo 1 na mělnické radnici odvolil i manželský pár z Kolínska Josef a Jitka, ti si kvůli volbám dokonce vyřídili voličské průkazy. „Věříme, že prezidentský úřad obhájí náš kandidát. Sledovali jsme duel mezi panem Zemanem a panem Drahoš v České televizi, a to co jsme viděli na obrazovce, nás utvrdilo o správnosti našeho kroku,“ uvedl manželský pár.

Druhé kolo si zopakoval stejně jako před dvěma týdny Pavel Vácha z Mělníka. „Byl jsem u voleb v prvním kole, a proto nemůžu chybět ani teď. Chci, aby se naše země ubírala stejným směrem jako doposud.“

Koho bude volit Jitka K. z Dolních Beřkovic, nechtěla v pátek odpoledne prozradit. „Mám ještě pár hodin na to, abych se rozhodla, ale zatím mám velmi smíšené pocity z odvysílané debaty mezi prezidentskými kandidáty v České televizi. Přiznávám, že by to mohlo nakonec ovlivnit i moji volbu.“

Volební účast po prvních hodinách, kdy se otevřely volební místnosti, byla opravdu překvapivá. Například v Jeviněvsi mělo po třech hodinách odvoleno více než čtvrtina voličů ze 177 voličů, což bylo víc než v prvním kole. V prvních prezidentských volbách v roce 2013 tam v prvním kole přesáhla volební účast pětaosmdesát procent a ve druhém dosáhla skoro osmasedmdesáti procent.