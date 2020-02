„Město žádné pozemky nemá, protože je naši předchůdci v minulosti rozprodali. Jediná bytová výstavba by mohla výhledově vzniknout v Bezručově ulici,“ říká mělnický starosta Ctirad Mikeš.

V Mělníku je však aktuální podpora sociálního bydlení. V závěru loňského roku proběhla kolaudace tří sociálních bytů v Husově ulici, dalších jedenáct bytů by pak mělo vzniknout v místě azylového domu v Dukelské ulici, který by měl být navýšen o jedno patro.

Tato investice pomůže především matkám samoživitelkám, jejichž počet v Mělníku periodicky narůstá. „Jedná se o rekonstrukci současného azylového domu, který bude navýšen o jedno patro. V současné době je tam kapacita čtyřicet dva lůžek,“ doplňuje starosta.

Plánovaný projekt souvisí se státní politikou výstavby sociálních bytů. Celkové náklady na jeho realizaci činí přibližně 14,5 milionu korun. Město však chce využít přislíbené dotace z Integrovaného operačního programu, které by měly představovat částku necelých 7,5 milionů.

Zaměříme-li se na nedaleké Neratovice, zjistíme, že ani zde není situace s pozemky nijak růžová „Momentálně žádné volné pozemky nemáme. Usilujeme však o jeden pozemek, který je ve vlastnictví pana Lobkowicze. Dali jsme mu nějakou nabídku a nyní čekáme na jeho vyjádření. Pokud by to dopadlo, tak by mohlo vzniknout 55-60 rodinných domků,“ vysvětluje neratovický starosta Roman Kroužecký.

Kralupy nad Vltavou aktuálně rovněž nemají vlastní pozemky, které by mohly nabízet k prodeji pro bytovou výstavbu. „Výjimkou jsou dva pozemky v lokalitě Na Skalách. Nicméně je tady stále mnoho pozemků, které patří soukromým developerům. Ti už se na výstavbu začínají postupně připravovat, někteří další ji už zahájili,“ upozorňuje kralupský místostarosta Libor Lesák.

Jedním dechem pak dodává, že v Kralupech je o byty opravdu velký zájem. Žádné volně dostupné však bohužel v tuto chvíli nejsou k dispozici. „Například nové byty v rezidenci Nové Mlýny v centru města byly velmi rychle prodány, protože zájem byl skutečně obrovský. Dojezdová vzdálenost do Prahy je z Kralup velmi dobrá a ceny nemovitostí jsou zde stále o něco přívětivější. Obecně ale samozřejmě drahé jsou. Totéž se týká bydlení nájemního,“ prozrazuje místostarosta Libor Lesák.