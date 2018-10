Všichni kandidáti slibují větší počet parkovacích míst

Mšeno – Když se řekne Mšeno, většině lidem se vybaví tamější plochá drahá, která je ovšem v kritickém stavu a nutně potřebuje milionovou rekonstrukci. Ale z nejširšího okolí se sem sjíždějí lidé hlavně do zdejších městských lázní, které svou atmosférou připomínají časy první republiky. Je to beze sporu jedno z nejpůsobivějších koupališť v celém Česku.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Místní ovšem mnohem víc trápí jiné problémy, a to například problém s parkováním v centru nebo obnova cesty ze Mšena přes Šibenec do Velkého Újezda.

Všechna čtyři politická hnutí, která se ucházejí i posty ve vedení mšenské radnice, slibují vyřešit právě problém s parkováním. „Proveďme rozumné úpravy parkování a zeleně v centru města,“ volá Václav Novák, lídr kandidátky ODS. Stejně tak je zvýšení počtu stání pro auta v centru za kostelem klíčovým úkolem pro hnutí Společně pro Mšensko, které vede do voleb Jiří Guttenberg.

Pozadu nejsou ani Patrioti Mšenska s lídrem Jiřím Říhou, kteří chtějí podpořit rozvoj města a přilehlých obcí včetně míst k zaparkování. Sdružení nezávislých kandidátů Pro Mšeno má parkování ve městě rovněž jako jeden ze svých hlavních bodů.

Zdá se, že občané města se už nebudou muset bát, že by ve městě nezaparkovali. Ať si zvolí, kteroukoliv stranu, všechny to pro ně zařídí.

A co se povedlo a nepovedlo za poslední čtyři roky? Za dvanáct let působení ve funkci vedení města považuje současný starosta Martin Mach za největší úspěch stabilizaci městských financí a následně nastartování masivní obnovy infrastruktury v uplynulých letech. „Investujeme opravdu hodně a už je to i vidět. Úspěchem je také to, že se daří dobře spolupracovat se zaměstnanci města, jak na radnici, tak v terénu, myslím, že táhneme za jeden provaz,“ říká Martin Mach.

Ve Mšeně se za minulého režimu neinvestovalo a podle slov Martina Macha je tedy stále co obnovovat. „Rád bych ale určitě dotáhl do konce rekonstrukci našeho krásného koupaliště, zbývají už jen ploty a možná čistírna. A také hlavní dominanty města kostela sv. Martina,“ dodává Mach.

„Líbí se mi, že se předvolební kampaň ve Mšeně dosud obešla bez útočení na protikandidáty a probíhá tak v relativním klidu. Věřím, že všem kandidujícím uskupením záleží především na tom, aby město mělo na další čtyři roky silné, rozumné a slušné vedení,“ říká Jiří Říha, lídr kandidátky Patrioti Mšenska.

Téměř dva roky sužoval město problém, protože zde chyběl dětský lékař. Pediatr Jan Němeček po dvaadvaceti letech ukončil praxi na přelomu roku 2014 a 2015. Až po dvou letech se podařilo ve spolupráci s krajem zajistit, aby do nového zdravotního střediska na náměstí Míru začali dojíždět pediatři z kolínské nemocnice. Jenže v tu dobu už většina rodičů měla svého lékaře pro dítě ve vzdálenějších lokalitách a nastal problém s nedostatkem dětských pacientů. Město proto přistoupilo k razantnímu kroku a všem nově zaregistrovaným nabízelo vstupné na zdejší koupaliště na jeden rok zdarma.

Co se povedlo

Kotelna mšenské základní školy se stala ekologickým projektem roku

Instalací nového kotle v místní škole v roce 2015 došlo k obrovské úspoře, která se pohybuje kolem tři čtvrtě milionu korun ročně. Tento projekt získal titul Ekologický projekt roku, který porota prvního ročníku soutěže Komunální politik roku udělila projektu Snížení ekologické náročnosti Základní školy Mšeno. Instalací kotle na dřevní štěpku dosáhlo město významné úspory energie na vytápění školy a zároveň došlo k razantnímu poklesu produkce emisí. Křišťálové srdce, které vyrobili skláři z Nového Boru, a šek v hodnotě dvacet tisíc korun si v hlavním sále Valdštejnského paláce z rukou ministra životního prostředí Richarda Brabce převzal mšenský starosta Martin Mach. Moderní kotelna mšenské školy ovládla jednu z osmi vypsaných kategorií soutěže.

Co se nepovedlo

Kostel sv. Martina prochází rekonstrukcí už dvanáct let

Kostel sv. Martina, který je dominantou centra Mšena, prochází rekonstrukcí už od roku 2006 a stále se ho nepodařilo dokončit. Město má štěstí, že objekt je chráněnou kulturní památkou, jinak by na obnovu nedal nikdo ani korunu. Takhle však práce hradí nejen mšenská radnice, ale z velké části také ministerstvo kultury. Tři miliony stála střecha a nová okna, nová fasáda bude stát dalších deset milionů korun. Současný starosta Martin Mach by podle svých slov rád dotáhl rekonstrukci hlavní dominanty města do zdárného konce. Přesně před rokem dokonce zedníci nalezli v opravované fasádě časovou schránku s listinami starými zhruba 140 let. „Shodli jsme se, že bychom schránku měli obnovit k příležitosti oprav kostela,“ vysvětlil starosta Martin Mach.