Vyhlášení XIV. ročníku soutěže O nejlepšího řidiče firmy a ocenění IRU

Ve čtvrtek 8. února 2018 se uskutečnilo na provozovně na Mělníku vyhlášení výsledků XIV. ročníku soutěže O nejlepšího řidiče firmy ČSAD Střední Čechy, a.s. za rok 2017.

Vedení firmy v čele s jejím majitelem Ing. Miloslavem Studenovským a ředitelem společnosti RNDr. Štěpánem Ševčíkem poděkovalo deseti nejlepším řidičům za dosažené výsledky, reprezentaci firmy a popřálo všem řidičům pevné zdraví a mnoho kilometrů bez nehod. Všichni ocenění převzali od vedení firmy finanční odměny. Vítězem tradiční soutěže se tentokrát stal pan Jiří Němeček z provozovny ze Staré Boleslavi, který kromě finanční odměny rovněž převzal dárkový koš jako ocenění za 50 let aktivní služby profesionálního řidiče.

Současně s vyhodnocením nejlepších řidičů došlo i k ocenění 4 řidičů, kteří obdrželi titul IRU DIPLOMA OF HONOUR 2017. IRU Diploma of Honour je celosvětové prestižní ocenění řidičů za jejich mnohaletou praxi bezpečné jízdy. Podmínky, které musejí řidiči pro získání ocenění splňovat, jsou náročné - vyznamenáni jsou tak skutečně jen ti nejlepší, kteří během své dvacetileté profesionální praxe najeli milion kilometrů, aniž by vlastní vinou zavinili vážnou dopravní nehodu a zároveň ani během posledních pěti let nespáchali vážný dopravní přestupek.

Výsledky XIV. ročníku soutěže o nejlepšího řidiče:

1. Němeček Jiří

2. Švarc Martin

3. Kondratiev Jan

4. Bednář Otakar

5. Kandler Karel

6. Pniowski Josef

7. Vlček Jaroslav

8. Jukl Ladislav

9. Štolba Daniel

10. Johan Miroslav

Ocenění řidiči IRU :

p. Bohuslav Dědeček

p. Bořivoj Kratochvíl

p. Vladimír Stehlík

p. Karel Štumpa