Téma by měli zastupitelé řešit na příštím pracovním setkání, někteří požadují přísnější regulaci a zákaz reklamy na hazard.

Kompromis by mohlo zastupitelstvo podpořit

Návrh vyhlášky, která provoz hazardu omezuje na dobu od 10:00 do 24:00, připravili zastupitelé hnutí Budoucnost pro Neratovice. "Chápu, že některým se může zdát málo razantní, ale domnívám se, že tento kompromis by mohl získat podporu v zastupitelstvu," uvedl zastupitel Pavel Šanda. Podle něj by i toto opatření mohlo snížit negativní dopady hazardu na život občanů v Neratovicích. S hazardními hrami se může pojit například gamblerství a negativní sociální jevy.

Zastupitelé v minulých letech projednávali i vyhlášku, která by provoz výherních hracích automatů ve městě zcela zakázala, ruku pro ni ale nezvedl potřebný počet zastupitelů. Ve městě jsou tři kasina a dvě herny.

Hazard regulují i další středočeská města, například Kladno, Benešov, Příbram nebo Mladá Boleslav. Úplný zákaz platí od roku 2017 v Kolíně.