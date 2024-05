/FOTO, VIDEO/ Jaké to je žít se zdravotním postižením, si vyzkoušeli čtvrťáci z mělnické základní školy Jaroslava Seiferta v pátek dopoledne v Regionálním muzeu v Mělníku. Interaktivní výstava nazvaná Lidé odvedle - neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem umožňuje nejen dětem vyzkoušet si na vlastní kůži manipulaci s invalidním vozíkem nebo si projít temný tunel znesnadňující orientaci.

Návštěvníci jsou pozváni na skutečný výlet, od přípravy na cestu přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku až po zážitky, ovšem s omezeními, která jsou realitou pro lidi s hendikepy.

Cílem výstavy je přispět ke snižování ostychu a odbourávání zábran v komunikaci při setkávání s lidmi se zdravotním postižením.



„Z motorického hlediska si žáci vyzkoušejí ovládat invalidní vozík. Překonat překážky, nastoupit do autobusu. Když si o tom povídáme, chtějí vozík vyzkoušet, ale dlouhodobě by na něm sedět nechtěli. Emotivní je pro ně také projít tunelem. Hmatem poznávají, co ve tmě našli, několikrát se vracejí,“ popisuje ředitelka muzea Jitka Králová některé prvky výstavy.

„Je zajímavé pozorovat je v rolích asistentů. Zkoušíme třeba přejít přes přechod pro chodce a mnoho z nich netuší, proč semafor při zeleném světle vydává zvuky," vysvětluje Králová, že se děti střídají v rolích handicapovaných a jejich asistentů.

„Líbí se mi zkusit, jaké to je jezdit na vozíčku. Můžu sedět a cítím se pohodlně, ale nedokážu si představit být takhle pořád," říká o své zkušenosti Kája ze 4. C, pro kterou nebylo snadné překonat vozíkem několik šikmých nástrah, které bez asistence nezdolala.

Výstavu ve velkém sále muzea mohou zájemci navštívit až do 27. června.