Výstava nabízí modely sběratele Petra Šimra, nechybí tam ani neobvyklé modely místních sběratelů.

Na své si při vernisáži přišly hlavně děti. V muzejním sále nechyběla herna ani možnost si stavebnici zakoupit. Pro dospělé měli zaměstnanci muzea připraveno občerstvení.



Pohrát s kostičkami na výstavě Svět kostiček - fenomén napříč generacemi mohou zájemci ještě téměř dva měsíce. Výstava potrvá až do 20. dubna.

Městské muzeum Kralupy nad Vltavou

Muzeum sídlí ve Vrchlického ulici, je otevřeno od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, v sobotu mezi třináctou a sedmnáctou hodinou.

Vstupné pro dospělé je 30 korun, děti a mládež do 18 let platí 20 korun.