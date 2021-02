Mělník už ví, kdo postaví chybějící kanalizaci ve Vehlovicích. Radní totiž odsouhlasili jako nejvhodnější nabídku sdružení Z+V Vehlovice. V něm se spojily firmy ZEPRIS a VPK Suchý.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Do výběrového řízení se přihlásilo osm společností. Vítězná cena je 99 700 756 bez DPH. Nyní běží lhůta pro podání námitek, ale pokud žádné nepřijdou, mohly by firmy s městem podepsat smlouvu na přelomu února a března letošního roku. Podle této smlouvy město vyzve stavebníky k zahájení prací do tří měsíců. První etapa, stavba přivaděče od Vehlovic k čističce odpadních vod, by tak mohla začít na začátku léta.