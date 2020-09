Řidiči by se v Nelahozevsi měli připravit na komplikace. Od 7. září do 31. října totiž bude probíhat výstavba kanalizace v dalším úseku, což s sebou ponese uzavírku mezi kilometry 3,5 a 3,7 na silnici I/16H.

Výstavba kanalizace. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

Jak potvrdil místostarosta obce Zdeněk Schneider, celá akce začala už v březnu a trvat by měla zhruba dvanáct až čtrnáct měsíců. Nelahozeves si výstavbu hradí z vlastního rozpočtu, investice ji vyšla na zhruba 31 milionů korun bez DPH. „Lidé po kanalizaci volali. Když jsem tu před dvaceti lety stavěl domek, tak se říkalo, že kanalizace bude do roka,“ popisuje místostarosta s tím, že polovina obce už kanalizaci má zhruba deset let.