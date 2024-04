/FOTOGALERIE/ Lidé, kteří se těšili na pálení čarodějnic, budou možná smutnit. Od prvních minut úterý 30. dubna až do půlnoci 1. května je zakázáno organizované rozdělávání ohňů. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před nebezpečím vzniku požárů - a v souvislosti s tím začalo ve středních Čechách platit nařízení kraje, ze kterého vyplývají i omezení pro veřejné akce ve filipojakubské noci. Někteří pořadatelé už pálení čarodějnic zrušili, jiní nahradí velké vatry skromnými táboráky.

Ilustrační foto. | Foto: Luboš Kurzweil

Například v Hostíně u Vojkovic se rozhodli pálení čarodějnic raději nechat na později. „Akce na fotbalovém hřišti se přesouvá," uvedla v krátkosti na sociální síti organizátorka akce Renata Chládková s tím, že podrobnější informace ještě zjišťuje.

A není sama, tápou v tom mnozí pořadatelé akcí a počítají s tím, že budou muset možná v úterý oželet ohně a improvizovat. „Zatím zjišťujeme, jaké jsou podmínky. Chápu to tak, že když si rozděláme oheň mimo zem, tak by neměl být problém, ale ještě vyčkáváme na podrobnosti," řekla Deníku místostarostka Všestud Inka Lorencová s tím, že na akci, která se má konat na tamním fotbalovém hřišti, je vše připraveno a případně se místo opékání mohou špekáčky upravit na jiný způsob.

Neruší se ani mělnické městské čarodějnice na pravém břehu Labe za domem dětí a mládeže. „Přizpůsobíme se aktuální situaci. Oheň případně vynecháme," potvrdila Zuzana Beníšková, která se podílí na pořádání akce s programem pro děti a místními specialitami.

U stadionu buřty vonět budou

Také u hokejového stadionu v Mělníku měla čarodějnice vzplát na velkém ohni, nyní to vypadá jen na malý táborák. „Budeme dělat menší oheň na opékání buřtů maximálně do 70 centimetrů, hraničený podle předpisů. Teď jsme akorát dosekali trávu okolo a před ohništěm je dostatek štěrku, takže by u nás nebezpečí vzniknout nemělo," řekl Deníku ve čtvrtek odpoledne majitel Ice Hockey Bar Michael Krejsa.

Mluvčí středočeských hasičů Veronika Švorcová Mocová potvrdila, že platí nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru hejtmanky kraje. „Lidé si mohou na soukromé zahradě opéct špekáčky, ale velké ohně na organizovaných akcích jsou celoplošně zakázány," uvedla s tím, že případná ohniště musí splňovat bezpečnostní podmínky, aby nad ním měli lidé kvůli možnému větru kontrolu. Jde například o ohraničení ohniště a jeho velikost.

Hejtmanka Petra Pecková upřesnila k veřejnému pálení čarodějnic v obcích, že má-li organizátor zajištěna protipožární opatření v prostoru, kde bude rozdělán oheň, a nejedná se o místo se zvýšeným nebezpečím požáru, je možné akci za bezpečnostních podmínek uskutečnit.

„Platí, že nařízená opatření se vztahují na místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, zejména na oblasti lesů a trvalých rostlinných porostů umožňujících šíření požárů, jako jsou například louky,“ vysvětlila středočeská hejtmanka a připomněla, že kraj má povinnost nařízení schválené v roce 2020 aktivovat vždy, když výstraha Českého hydrometeorologického ústavu přijde. „Samozřejmě mě mrzí, že se tak stalo právě nyní a může to ovlivnit řadu připravovaných akcí v obcích, ale bezpečnost musí mít přednost,“ dodala.