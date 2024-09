Helena Semeráková bydlí ve svém bytě ve Sportovní ulici už desítky let. V posledních čtyřech měsících ale zažívá neúnosné strasti. Po celou dobu totiž nefunguje v devítipatrovém domě výtah. A protože bydlí v pátém patře, cesty ven i zpátky do bytu se především v horkých letních dnech staly bojem na několik desítek minut. „Bude mi jednaosmdesát let a každý den musím z bytu minimálně dvakrát denně, vyvenčit psa," řekla Deníku seniorka.

Jak jsme si mohli sami zkusit, cesta svižnou chůzí trvá do pátého patra minutu a půl. Ovšem člověku o dvě generace mladšímu, který se i tak při stoupání v posledním patře pořádně zadýchá. Heleně Semerákové zabere jedna cesta i dvacet minut. Nákup jí vozí buď děti, nebo firma přímo do bytu. „Můj zdravotní stav se zhoršil. Sem tam mě pobolívalo koleno, teď mě bolí klouby celkově. Člověk si řekne, že dolů je to snazší, ale klouby těmi dopady trpí o dost více. V mém věku to skutečně pocítíte," vysvětlila mělnická rodačka.

Helena Semeráková musí denně stoupat stovky schodů | Video: Alena Hedvíková

Obrátili jsme se proto na Janu Černou, předsedkyni Společenství vlastníků jednotek (SVJ), co konkrétně se s výtahem v domě v Sportovní ulici děje. „Situace je zoufalá, proto jsme se rozhodli situaci řešit právní cestou. S panem opravářem se nelze dohodnout," řekla Deníku krátce Černá.

Firma Výtahy Revize, která výtah opravuje, si však stojí za tím, že nikde nepochybila. „Čekalo se dlouhou dobu na materiál. Když se konečně vyřešil jeden problém, nastal další," řekl bez dalších podrobností o důvodech tak dlouhého zpoždění majitel firmy Jan Moskalikov s tím, že pustit výtah do provozu bez naprosté jistoty, že je bezpečný, nelze: „Vím, že je to mrzutá záležitost, ale přes prázdniny mají firmy i podnikové dovolené, tudíž se některé součástky zpozdily a my to nemůžeme nijak ovlivnit.“

Za opravy a údržbu výtahu zaplatilo SVJ téměř 700 tisíc korun. „Všechny faktury, dodávky a další náklady lze doložit. Kdybych zařízení pustil v neúplném stavu, mohlo by se stát velké neštěstí," doplnil Moskalikov s tím, že během pondělí 9. září by měl být výtah zprovozněn.