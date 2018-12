Mělník - Vojta Hrabánek, skoro třináctiletý student sekundy Gymnázia Jana Palacha Mělník, seznámil veřejnost se svým koníčkem: birdwatchingem - pozorováním a dokumentováním ptáků.

Jak ochránit ptáky, aby nenaráželi do skel. | Foto: Česká společnost ornitologická

Za podpory Mekuc se jeho odborná přednáška konala v malém sále mělnického kulturního domu. Z jejího výtěžku budou zakoupeny barevné i UV samolepky na skleněné plochy na chodbách gymnázia. Ty budou nalepeny na pro ptáky nejnebezpečnější skla. Velká okna na chodbě školy a v učebnách biologie a fyziky ptáky totiž lákají nejvíc, protože se v nich odrážejí okolní vzrostlé stromy.

Během hodiny a čtvrt dokázal svým kultivovaným a vtipným projevem udržet pozornost posluchačů a představil 130 druhů ptáků. U obecenstva vyvolal dojem, že o ptácích ví úplně všechno. U každé fotografie se zastavil, ptačí druh pojmenoval a prozradil nějakou zajímavost z jeho života, lokalitu pořízení snímku nebo historku spjatou s focením.

Vojta je členem České společnosti ornitologické, ale spíše než za ornitologa se považuje za birdwatchera, za toho, kdo ptáky rád pozoruje, fotí, maluje a čte si o nich. Na otázku, co by si přál ještě v birdwatchingu dokázat, odpověděl: „Jediné, co bych chtěl, je konečně zdokumentovat dudka a pár dalších druhů, na které jsem zatím neměl štěstí.“

Tereza Drápalová