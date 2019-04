Kralupy - Projekt programu Erasmus+ se týká přípravy studentů pro evropský trh práce. Získávají při něm dovednosti, které se nemohou naučit v podmínkách své odborné školy, již aktuálně navštěvují.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou získaly již několikrát v intencích uvedeného programu cenný grant z fondů Evropské unie pro zahraniční stáže žáků. V Kralupech se jedná o cesty do zahraničí pro studující maturitního oboru chemik operátor, analýza potravin, informační technologie a dále mechanik elektrotechnik, a to do Německa a na Slovensko.