Vavřineč/ Téměř týden už mohou řidiči ze směru od Mladé Boleslavi vjíždět do obce Vavřineč vyšší rychlostí než povolenou padesátkou.

Vyvrácené značky ve Vavřinči | Foto: Deník/ Jiří Říha

Na vesnici je totiž neupozorňuje žádná značka. Obě cedule označující začátek i konec obce jsou už od minulého víkendu vyvrácené a leží ve příkopu. Podobný osud potkal ve stejné době i ukazatel okamžité rychlosti ve Vavřinči, ten už byl však uveden do původního stavu.



Značky i ukazatel byly nejspíš terčem vandalů. Potvrdila to Jana Havránková, úřednice Obecního úřadu v Malém Újezdě, pod jehož působnost Vavřineč spadá. „K vyvrácení značek i radaru došlo o víkendu, kdy se konala taneční zábava. Další cedule, která byla původně ve Vavřinči, byla nalezena na autobusové zastávce v Malém Újezdě,“ řekla Havránková.



Uvedení vyvráceného radaru do původního stavu vyšlo obec na dva tisíce korun. Podle Havránkové je štěstí, že nebyla poškozena elektronika měřicího zařízení, oprava by totiž byla podstatně nákladnější.



Poškození značek upozorňujících na začátek a konec obce nahlásili správci komunikace mělničtí dopravní policisté, kteří si jich všimli při hlídkové činnosti. Co nejdříve by tak mělo dojít k nápravě.



Trestný čin zřejmě alkoholem posílení vandalové nespáchali. Podle mělnického policejního mluvčího Václava Tichého záleží na výši škody, kterou určí správce komunikace. „Pokud škoda nepřesáhne částku pět tisíc korun, je věc řešena jako přestupek,“ dodal Tichý.