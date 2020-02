V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Mělnicko

1) Senior komplex Mělník, Bezručova 4095, 27601 Mělník

Spolupráce se zahradnickou akademií

Spolupráce se středoškoláky ze Zahradnické akademie Mělník se nám velmi osvědčila. Studenti ve věku 15-18 let dochází do našeho Domova 3x do roka, na Vánoce, na Velikonoce a v červnu. Studenti vždy společně s našimi seniory vytvářejí úžasná aranžmá a dekorace. Senioři nikam nemusí, většinou už jsou imobilní a jsou rádi ve svém prostředí. A tak jsme velmi rádi, že studenti přijdou za nimi a v jejich „domácím“ prostředí jim pomohou vytvořit krásná dílka, která pak zdobí jejich pokoje i společné prostory. Na nás je nákup materiálu.

2) Dům Kněžny Emmy - domov pro seniory, Kojetická 1414, 27711 Neratovice

Mezigenerační sportovní hry 17. ročník

Jde o veselé sportovní klání, kterého se účastní družstva obyvatel domova pro seniory, dětí z mateřských školek, dětí ze základní školy a jako rozhodčí studenti gymnázia Františka Palackého. O body se bojuje ve speciálních disciplínách. Mezi disciplínami mají soutěžící a rozhodčí pauzy na svačinu a společné povídání. Podle počasí máme vždy připravenou mokrou či suchou variantu soutěží.