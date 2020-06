Na Hostibejk vyběhlo postupně čtyřiaosmdesát závodníků, což byla druhá nejvyšší účast v historii závodů.

Nejmladší účastnici byly tři roky, nejstaršímu sedmdesát let a nejvzdálenější účastník přijel z Francie.

Při běhu na kopec v centru města čekalo na všechny tradičních 187 schodů.

Vítězové:

dívky do 9 let: Petra Nová 2:06 min., chlapci do 9 let: Metoděj Málek 2:15, dívky 10 - 13 let: Denisa Matějková 2:00, chlapci 10 - 13 let: Jiří Srp 2:00, dívky 14 - 16 let: Aneta Matějková 1:46, kluci 14 - 16 let: Jan Procházka 1:37, dívky 17 - 20 let: Míša Pospíšilová 2:05, kluci 17 - 20 let: Michal Blecha 1:17, ženy: Iveta Matějková 1:40 a muži: Vítek Procházka 1:11 minut.

Jiří Herain