„Ty jo, jsme jako Rychlé šípy,“ prohlásil se smíchem Lukáš ve chvíli, kdy se před ním otevřela podzemní místnost pod mělnickou radnicí. Lukáš je jedním z dobrovolníků – nadšenců, kteří se v červenci roku 2008 pustili do vyklízení podzemních chodeb, jež jsou plné suti a zeminy.

Desítky kilogramů odnošených v rukách, metry a metry rozbité krumpáčem a odházené lopatou. Vláďa, Otto, Radek, Lukáš, Vlasta a já jsme se při práci pořádně zapotili. Kdo byl zrovna v chodbě, kterou jsme se prokopávali, plnil jeden kýbl za druhým.

„Dobrý, můžete!“ To byl jeden z nejčastějších pokřiků, které se podzemím nesly po zavěšení plného kbelíku na ocelové lano vedoucí na denní světlo. Tahat plné kýble na povrch ručně po schodech by bylo holé šílenství. Radnice proto nechala nainstalovat elektrický vrátek nad otvor vedoucí do jedné z chodeb. Tím se veškerý materiál dostal do rukou dvojice dobrovolníků nahoře, která suť vysypávala do připraveného kontejneru.

Dobrovolné party příznivců mělnického podzemí radnice vítá. Nemá totiž na zpřístupnění historických chodeb dostatečné prostředky. „Peníze, které můžeme na zpřístupnění podzemí využít, potřebujeme na odborné práce, které nastanou po vyčištění,“ řekl tehdy mělnický starosta Miroslav Neumann.

Práce v podzemí není nijak odborně složitá. Jedná se o jednoduchou manuální práci, po níž vás večer mohou pořádně bolet záda, ale v šesti lidech se dá za jedno odpoledne udělat pořádný kus práce, která trochu přiblíží konečné zpřístupnění podzemních chodeb pro veřejnost.

Velkým problémem je ale dobrovolníky sehnat. Šestice lidí přitom bohatě stačí, protože na vrátek vedoucí na povrch se vejde jen jeden kýbl, a rychlost vyklízení je tak omezena právě svižností vrátku. „Člověk projíždí seznam lidí v mobilu a zjistí a uvědomuje si, kolik lidí by prostě jen tak něco zadarmo pro dobrou věc udělat nešlo,“ podotkl Vláďa, když jsme debatovali o tom, kdy se znovu sejdeme.

„Uvítali bychom, kdyby byl dobrovolníků dostatek a byli by schopni společnými silami udělat něco pro město,“ poznamenal starosta Miroslav Neumann.

Viktor Janovský