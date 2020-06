Doslova nabitý program pouti odstartoval koncertem písničkáře Jaroslava Hutky v kostele. „Bylo to moc povedené. Děti si s ním mohly společně zazpívat několik písniček, které znaly ze svých školních zpěvníků nebo je pan Hutka některé přímo při koncertu naučil," pochválila tehdy koncert v kostele starostka Kojetic Věra Richtermocová.

Po zdařilém vystoupení písničkáře Jaroslava Hutky s kojetickými školáky se všichni přesunuli na tamní hřiště, kde následoval odpolední program.

„Program pouti se snažíme každoročně koncipovat tak, aby si každý našel to své. Většina pouťových atrakcí je vždy pro děti zdarma," připomněla kojetická starostka.

Program na hřišti zahájily tradičně děti z kojetické základní a mateřské školy. Pak následovala interaktivní pohádka, do níž se mohly děti aktivně společně s herci zapojit. Na hřišti nechyběla ani balónková dílnička, skákací hrad, houpačky, velký řetízkový kolotoč a mašinka s vagónky.

Kluci a holky se těšili hlavně na oblíbené malování na obličej.

A večer patřil dospělým. Na improvizovaném podiu v návěsu nákladního auta to rozbalila neratovická kapela Plus, s níž se návštěvníci Svatovítské pouti setkávají už několik let.

Country tance pak dámy i pány naučili tanečníci z Kostelce nad Černými lesy.

Lidé, kteří se přišli podívat na kojetickou pouť, mohli zavítat také k místní budově vlakového nádraží, kde od pravého poledne do šestnácté hodiny slavilo své třetí narozeniny První dechovkové rádio. „Dechovkové rádio, které vzniklo v nedalekém Předboji, má od letošního roku sídlo právě v nádražní budově v Kojeticích, která byla do té doby opuštěná a nevyužitá," poznamenala Věra Richtermocová a dodala, že návštěvníky mezi kostelem, hřištěm a nádražím převážel povoz tažený párem koní.