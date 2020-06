Na Testu odolnosti startovalo sedmnáct týmů ze tří krajů, Středočeského, Severočeského a Jihomoravského, který pro ně připravili mělničtí policisté. Třináct týmů závodilo v kategorii mužů, čtyři v kategorii žen.

Podle hlavního organizátora Josefa Dobsy, který pracuje u mělnické policie, se akce konala už pošesté. „Začínalo to jako pilotní výcvikový program, kde startovaly jen asi čtyři týmy," popsal historii závodu. „Postupně jsme to však upravili až do současné podoby, kdy máme podruhé za sebou na startu sedmnáct týmů," uvedl Josef Dobsa.

Na skupinky složené ze samých mužů čekalo dvaadvacet kilometrů chůze či běhu a jedenáct stanovišť. Ženy měly závod o polovinu kratší s osmi stanovišti.

„Úkoly, které musí týmy splnit, mají prověřit jejich sílu, vytrvalost i dovednosti. Některá stanoviště jsou zaměřena na zdravovědu, kdy závodníci musí zvládnout základní ošetření," vysvětlil Josef Dobsa.

Na účastníky tak čekalo například šplhání po zavěšených žebřících, překážková dráha, přeřezávání klády nebo plavání. Poprat se ale museli také se střelbou na terče nebo s oživováním muže, jemuž se zastavilo srdce.

Jedním ze zkušených matadorů, kteří do závodu nastoupili, byl i Michal Putík, velitel kladenské pořádkové jednotky, který s sebou na Kokořínsko přivezl hned dva týmy.

„Většina už tu byla tak čtyřikrát, ale máme i pár nových kousků," uvedl krátce před startem s tím, že ačkoli díky předchozím ročníkům tuší, co je na trati čeká, nemůže si být ničím jistý. „Organizátoři jsou sice kamarádi, ale nic nám neřekli. Jen to, že letos je to vůbec nejtěžší v historii, tak uvidíme," očekával překvapení. A už se těšil, až bude v cíli. „Popovídáme si, dáme si pivo… Beru to jako utužování vztahů mezi kolegy, se kterými se jinak příliš nepotkáváme," připomněl Michal Putík.

Cílem jeho týmu, ve kterém jako v jediném v kategorii mužů závodila i jedna žena, bylo neskončit poslední. Druhá kladenská pětice by se přitom ráda viděla s pohárem v ruce. „Máme poměrně vysoké cíle. První tým chce být první a my nechceme být poslední. Letos je to ale nějaké našlapané," nebyl si jistý konečným výsledkem…