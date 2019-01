Mělník – Nejméně dvacet lidí, kteří se zranili po flámu, ošetřují každý měsíc mělničtí chirurgové. Opilí pacienti je přitom zahrnují nadávkami a urážkami. Někdy se s nimi chtějí i rvát.

ilustrační foto | Foto: Archiv VLP

Podle mluvčí nemocnice Lucie Zikmundové je pijanů, zraněných většinou po pádech, stále více. Za posledních deset let stoupl jejich počet o sto procent. A roste i jejich agresivita. „Nejméně jednou za měsíc musejí kvůli nebezpečnému chování opilců v ambulanci zasahovat policisté," potvrdila Zikmundová.



U opilců, kteří v sobě mívají až tři a půl promile alkoholu, dochází nejčastěji k úrazům hlavy nebo pohybového aparátu a ke zlomeninám. Drobnější zranění mívají po pádech z jízdních kol.



Podle primáře chirurgického oddělení Jana Roháče opilci lékařům běžně nadávají a urážejí je. Nejméně jednou za měsíc dojde i na výhrůžky a napadení. Někdy také v nemocnici ničí, co jim přijde pod ruku. „Často jsou nebezpeční i pro své okolí, proto voláme policisty," vysvětlil primář.



Odmítnout je vyšetřit je nepřípustné, velmi často mívají totiž po vyšetření na CT pozitivní nález. „Pro nitrolební poranění, které může být méně nebo více závažné a ohrožuje je na životě, je proto nutné je hospitalizovat," připomněla Zikmundová.



Na lůžkovém oddělení bývají opilci hodně hluční a obtěžují ostatní pacienty. „Často mívají asociální chování a klidně se vymočí v rohu pokoje. Samozřejmě i zvracejí," řekl primář Roháč. A tlumení léky není s ohledem na intoxikaci alkoholem možné.



Ani u drobnějších úrazů bez hospitalizace strasti s opilými pacienty nekončí. „V nemocnici většinou zůstávají, kvůli mezeře v zákonech je nemá kdo odvézt na záchytnou stanici. Mělnicko ji ani nemá, spádovou záchytka pro náš okres je v Kosmonosích na Mladoboleslavsku," připomněla mluvčí nemocnice a doplnila, že záchranáři ani policisté nemusejí pijany dopravit do zařízení, kde by dosáhli střízlivosti.

„Je to problém politický, společenský, odborný a pojišťovenský. Náklady jdou ale ze zdravotního pojištění. Po dvaceti letech, kdy se tato problematika řeší, se však nevyřešilo vůbec nic," poznamenal ředitel mělnické nemocnice Tomáš Jedlička.



Nemocnice zatím nemá šanci přítomnosti opilců ve svých prostorách zabránit. Ošklivá a nepříjemná setkání jí pak mohou u jiných pacientů kazit pověst.



Podle ředitele Jedličky jde často o stejné lidi. „Alkoholem se chronicky poškozují a následky se řeší ze solidárních fondů veřejného zdravotního pojištění," doplnil.



Bojovné a hulvátské chování alkoholiků prý obvykle přetrvává i po vystřízlivění. Omluvit se je ani nepadne, navíc neuhradí poplatek. Podle mělnické zkušenosti osmdesát procent opilých pacientů zneužije nemocniční péči zdarma.



Na příjmovou chirurgickou ambulanci se měsíčně obrátí v průměru 750 pacientů, třetina z nich je pak hospitalizována. „Osm procent z nich, což je docela vysoké číslo, si způsobí zranění právě v opilosti, " řekl primář chirurgického oddělení Jan Roháč.