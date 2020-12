Na sociálních sítích se množí příspěvky o ukradeném cukroví. „Dobrákovi, který mi přes noc v ulici Oldřicha Wenzla ukradl z parapetu plnou krabici vánočního cukroví, přeji dobrou chuť!“ napsala například Denisa Čížková.

Možná si člověk řekne, že je to problém hlavně obyvatel přízemních bytů, jenže tradiční pochoutka mizí Mělničanům dokonce z vyšších pater. „Moje milovaná ženuška napekla a dává to na balkón a taky se to ztratilo, i když bydlíme ve čtvrtém patře. Až ho chytím tak uvidí, ale momentálně se nemůžu hýbat,“ ozval se Petr Švehla.

„Tak se taky musím připojit, někdo nám ukradl v Jezdecké ze společného uzamčeného balkónu z druhého patra (kde se nikdy nic neztratilo) dvě velké krabice s cukrovím, nebylo to tam ani 24 hodin. Opravdu to člověka vytočí, když to bylo jediné, co pekl. Doufám, že se z toho dotyčný po… a bude mu pořádně špatně!“ rozčílila se zase Jana Šafratová.

„Vyšetřovací“ verze zatím mají okradené domácí cukrářky tři. Zlodějinu připisují bezdomovcům, líným hospodyňkám ze sousedství a lidem, kteří na vlastní cukroví nemají peníze. Rohlíčky, linecké či včelí úly totiž nejsou úplně levnou záležitostí. Pokud se rozhodnete si cukroví koupit, šplhá cena přes 600 korun za kilo.

Hospodyňky slibují pomstu

Vánoční svátky s cukrovím, kávou a pohádkou se ale ne všem zlodějům mohou vyplatit. Okradení už totiž varují, že podniknou protiopatření. „Drahý zlodějíčku, Být tebou, tak si rozmyslím, jestli nadále budeš krást to cukroví z parapetů a z balkónů. Ty, které jsi okradl, jsou vytočení. To víš, je bída, nejsou prachy… Možná to tě vede k těm loupežím. Chystá se na tebe lest v podobě cukroví obohaceného o projímadla a podobně. Ti vynalézavější a nápaditější ti asi připraví takové čokoládové pralinky, že se ti z nich nejen oči protočí. Být tebou, tak si dávám vážně majzla,“ varovala na facebooku uživatelka Mel Martina.

Okradení se vztekají, nakoupí další suroviny, znovu rozpálí troubu a napečou další cukroví. Víc ale ztrátu neřeší a na policii se neobrací. „Já si toho všimla na sociálních sítích také. Ale škoda je menší a tak se na nás okradení neobracejí,“ řekla Deníku mluvčí mělnické policie Markéta Johnová.