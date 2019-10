V pořadí již devátý ročník Vánoční soutěže kralupského ekologického centra byl zahájen. Letošním tématem je nejkrásnější vánoční strom, stromeček či větvička.

V pořadí již devátý ročník Vánoční soutěže kralupského ekologického centra byl zahájen. Letošním tématem je nejkrásnější vánoční strom, stromeček či větvička. | Foto: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou

Soutěž je určena pro širokou veřejnost, a to nejen z Kralupska. „Každý si může vyzkoušet, jak rychle a snadno lze starým a nepotřebným věcem vdechnout nový život. V naší zemi je v současné době většina odpadů skládkována, což je nejhorší způsob nakládání s odpady. Uložením odpadu na skládku jen problém odsouváme do budoucna a přiděláváme problémy příštím generacím. Přitom mnoho surovin a předmětů by mohlo být znovu využito,“ tvrdí vedoucí Ekologického centra Kralupy nad Vltavou Martina Černá.