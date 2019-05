Neratovice - Na pohodlnější cestování do Prahy i zpět domů se již v příštích dnech mohou těšit obyvatelé Neratovic a okolí, kteří využívají autobusovou linku číslo 348. Začnou zde jezdit kloubové autobusy, protože cestujících neustále přibývá.

Kloubový autobus - ilustrační foto | Foto: Krajský úřad Středočeského kraje

Cestování ve špičce do práce nebo do školy by tak mělo být pohodlnější. Slibuje to krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl. Potřeba nasazení větších autobusů, které by odlehčily přetíženému dopravnímu systému, podle jeho slov vyplynula právě z nárůstu počtu cestujících.