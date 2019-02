Kralupy /FOTOGALERIE/ - Ledolezení je speciální sportovní disciplína, při které horolezci zdolávají ledové masívy vytvořené z vodopádů či tekoucí vody ve skalách v zimním období. V republice je známo několik míst pro jejich sportovní vyžití. Nejvyšší český ledopád bývá při velkých mrazech pod Vírskou přehradou na řece Svratce. Tuhle čtyřicetimetrovou skálu mohou zlézt nejen profesionálové, ale i úplní začátečníci. Spolek „Ledová stěna Vír“ a Český horolezecký svaz tu pořádají už v sobotu 16. února 2019 první kolo letošního Českého poháru v ledolezení na rychlost.

Z našeho mělnického regionu se této sportovní disciplíně velice aktivně věnuje Aneta Loužecká, studentka třetího ročníku Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou. A dokonce v ní i závodí. V české ledolezecké reprezentaci je jednou z nejmladších adeptek uvedeného sportu. Se svým projektem, který představila veřejnosti na počítačové síti vloni, se probojovala až do finále internetové soutěže pod názvem „Už vím“. Tu uspořádala Česká spořitelna. Aneta nastínila krátký příběh, jak se k horolezectví a zdolávání ledových stěn dostala. Tím oslovila celou plejádu zejména mladých lidí ve věku 18 - 28 let. A ti jí pomohli svým hlasováním zajistit podporu jejího velkého snu - odjet trénovat do míst na Aljašce, která jsou pokryta věčným ledem.