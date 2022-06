V případě technologických problémů na vlastních výrobách, je podle vyjádření firmy Tamero Invest díky správné funkci zajištěno dokonalé spalování uhlovodíků, jež se projevuje zvýšeným plamenem, ale bez dýmových jevů. „V neděli ráno došlo k výpadku dodávky páry do areálu, což způsobilo nedostatek tzv. atomizační páry, která slouží k řízení procesu spalování uhlovodíků na fléře," odůvodnila společnost.

FOTO: Obyvatele Kralup vyděsil černý dým. Vidět byl na kilometry daleko

Na sociálních sítích na to reagovali místní i obyvatelé přilehlých vesnic, na které se dým valil. „Takže je to krásný, zdravý a neškodný dým! Super a opět se táhne k nám do Veltrus,“ reagovala Markéta Kadlecová pod příspěvkem na facebookovém účtu Kralup nad Vltavou.

Další kritizovali, že město nevyhlásilo vysvětlení místním rozhlasem. „Lidé to musí zjišťovat na internetu. Myslím, že vyhlásit v rozhlase, aby lidi věděli, co se děje, by v takovém případě bylo rozumné,“ komentovala situaci Martina Máchalová.

Podle ekologického centra má občasné flérování pokračovat do úterý 21. června.

Fléra, známá také pod dalšími označeními, nejběžněji jako polní hořák, je zařízení určené ke spalování přebytečných hořlavých plynů, které by bez jeho použití unikaly do ovzduší. Využívá se zejména v chemických závodech, ropných rafineriích a provozech na zpracování zemního plynu. Slouží jak v rámci běžného provozu, tedy zcela standardně, tak při řešení havarijních stavů nebo v případě technologických změn. Zvláště v případě chemiček, kdy se při nájezdu provozů po odstávkách nebo modernizacích technologií používají polní hořáky ke spalování počáteční nestandardní produkce, někdy optické a akustické efekty spojené s jejich provozem dokážou vyvolávat pozornost okolí i lidi vylekat.