„Mnozí občané poukazují na to, že pokud na místě vzniknou bytové domy nebo i další nemovitosti, zásadním způsobem to ovlivní dopravu ve městě,“ upřesňuje tiskový mluvčí. Problém se podle něj týká Jodlovy ulice, okolí Žižkovy ulice a cesty kolem nádraží. „Další otazník je spojen se začátkem výstavy obchvatu, což je záležitost, po které tady všichni volají,“ upozorňuje mluvčí.

Kdy by měl obchvat vzniknout, je v současnosti komplikovaná otázka. Nabízely se totiž možnosti postavit ho celý najednou, nebo po jednotlivých částech. „V podstatě jde o to, jestli u Kralup zprovoznit třeba část obchvatu, která by zatím mohla sloužit. Jsou na to protichůdné názory. Starostům z okolních obcí by se to asi moc nelíbilo,“ vysvětluje mluvčí, který upozorňuje, že výstavba obchvatu je akce, kterou nefinancuje město, ale Středočeský kraj.

Další otázky, které v souvislosti se vznikem bytů vyvstávají, se týkají rozšíření kapacit v základních a mateřských školách. „Případně se tady ještě řešila i možnost výstavby úplně nové školy. Nebo přístavby ke školám, které tady máme,“ přibližuje tiskový mluvčí s tím, že osm set bytů navíc, zvláště v centru města, představuje velký zásah do mnoha složek jeho fungování. „Cesta k realizaci takového projektu bude ještě dost dlouhá a trnitá. V té destinaci je teď na prvním místě hlavně výstavba parkovacího domu a navazujícího dopravního terminálu,“ vysvětluje Aleš Levý.

Vznik nových bytů by ovšem vzhledem k aktuální situaci představoval logický důsledek zvyšujícího se zájmu mladých rodin s dětmi o bydlení v Kralupech nad Vltavou. Hraje v tom roli dobrá dopravní dostupnost k Praze, Mělníku, Neratovicím i Kladnu. Řada místních podle Aleše Levého ovšem hovoří o tom, že ve městě je trochu horší situace ohledně nakupování.

„Je to ale zase podmíněno tím, že tu žije dost lidí, kteří pracují v Praze. Mnoho z nich si nakoupí tam, nebo přijedou do městské části Lobeček,“ vysvětluje tiskový mluvčí. Přede dvěma lety se dokonce uvažovalo, že by na místě za nádražím vznikl Kaufland. Zastupitelé ale jeho výstavbu neschválili. Jedním z důvodů byla právě otázka dopravní infrastruktury.