Za měsíc zahájí v Mělníku provoz zubní pohotovost

Mělnicko - V Mělníku zahájí na začátku příštího roku provoz zubní pohotovost. Ošetří tam každého. Pro lidi z měst nebo vesnic, které na službu nepřispějí, to však bude výrazně dražší.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Redakce

Pacienti z Mělnicka zatím musí ve volných nebo svátečních dnech cestovat za stomatologickým ošetřením do Prahy, Kladna nebo Mladé Boleslavi. V následujícím roce už mohou zamířit každou sobotu a neděli nebo ve svátek od osmi do šestnácti hodin do bývalé dětské nemocnice v Mělníku, přímo na křižovatce ulic Pražská a Macharova.

Seznam obcí

Štětí, Libiš, Kokořín, Chorušice, Hořín, Lužec, Mšeno, Dolní Beřkovice, Cítov a Daminěves, Malý Újezd, Velký Borek, Libkovice pod Řípem, Vraňany, Horní Počaply, Nebužely, Býkev, Tišice, Vražkov, Račiněves, Bříza, Kleneč, Dobříň, Straškov Vodochody, Žalhostice.

Zřízení stomatologické pohotovosti je projektem měst a vesnic na Mělnicku a Litoměřicku. Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše se do něj zatím zapojilo asi pětadvacet obcí. Pokračují přitom jednání s dalšími. „Za každého občana zaplatíme za rok čtyřiadvacet korun. Pro město Mělník je to 482 tisíc korun ročně,“ uvedl starosta.

Menší vesnice, jako například Hořín, zaplatí za provoz pohotovosti asi 20 tisíc korun za rok.

Lidé, kteří mají v některé ze zapojených obcí trvalé bydliště, zaplatí za ošetření v provozní době pohotovosti pouze obvyklých 90 korun.

Ošetřit se mohou nechat i ti, jejichž radnice na projekt přispívají. Pro ně ale platí cena 2297 korun za jednu ordinační hodinu. Za patnáctiminutové ošetření tak pacienti zaplatí přibližně šest set korun.

Stomatologickou pohotovost v mělnické Pražské ulici budou zajišťovat zaměstnanci společnosti, která už v současné době provozuje zubní ordinace ve shodných prostorách, případně externí smluvní lékaři. Hlavním provozujícím lékařem bude Igor Denisov, který se do budovy se svou ordinací přestěhoval v létě z mělnické polikliniky. A Martin Cílek, který má v budově zubní laboratoř. „Dokonce uvažujeme o možné pohotovosti na zavolání v případě bolestivých případů i mimo tuto provozní dobu,“ poznamenal Mikeš.

Pohotovost nebude zajišťovat běžné úkony související s protetickými výkony s výjimkou nasazení provizorních korunek zhotovených v ordinaci. V době pohotovosti budou podle smlouvy, která už je připravena k podpisu, prováděny extrakce zubů v případě bolestivých případů, ošetření zánětů a akutní ošetření způsobené zlomením nebo poškozením protetických výrobků.

V současné době pracují v nově zřízených ordinacích v bývalé dětské nemocnici tři lékaři. Každý z nich má k dispozici kompletně zařízené a vybavené stomatologické křeslo včetně rentgenu. Současný provoz umožňuje po předchozí domluvě pacienta s lékařem v omezené míře ošetření mimo běžnou pracovní dobu, a to s příplatky k běžným cenám. V pracovních dnech je cena vyšší o třicet procent, o sobotách, nedělích a svátcích o osmdesát procent.